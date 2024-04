Ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik durum, çalışma hayatının sorunları, teşkilatın konumu ve 31 Mart Seçimlerinin değerlendirildiği Başkanlar Kurulunda, yönetimi değişen belediyelerde emekçileri hedef alan baskı, sürgün ve işten çıkarmalara karşı etkin mücadele kararı alındı.

Başkanlar Kuruluna hitaben bir konuşma gerçekleştiren Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Arslan, yerel yönetimler seçiminin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, seçilen tüm belediye başkanlarına başarılar diledi.

“BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKÇİLERİN SENDİKAL TERCİHLERİNE SAYGI DUYMASINI İSTİYORUZ”

Seçilen belediye başkanlarının çalışanların emek ve emekçiden yana olmasını, emekçilerin sendikal tercihlerine saygı duymasını arzu ettiklerini belirten Arslan, belediyelerde parti değişikliğinin sendika değiştirme baskısına dönüştürüldüğüne dikkat çekti.

Arslan, yeni seçilen bazı belediye başkanlarının emeği hedef alan uygulamalarının, emekçileri tedirgin ettiğini söyledi.

“İŞTEN ÇIKARMALARA VE BASKILARA KARŞI SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Sendika değiştirme baskıları ve işten çıkarmalara karşı hem yasal hakları kullanarak hem de gerekirse sahada eylemlerle itiraz ederek, işten atılan bütün üyeler işe iade edilinceye kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, üyelere uygulanan baskılar nedeniyle sendika değiştirmeye maruz kalan, sürgün edilen, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan emekçilerin hakkını sonuna kadar koruyacaklarını söyledi.

“BİZİM GÖREVİMİZ ÇALIŞANLARIN HAKLARINI KORUMAKTIR”

Arslan, “Bizim görevimiz çalışanların haklarını korumak, kollamak ve onların yanında olmaktır. Kim buna saygı gösterirse bizim de saygımız var, kimseyle husumetimiz, kavgamız yok. İşini kaybeden her arkadaşımız bizden alacaklıdır. Sendikacılığı bu anlayış üzerine inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

“KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK”

Hak İş ve Hizmet İş olarak değerler ve ilkelerle sendikacılık yaptıklarını ifade eden Arslan, “Biz alın terimizle yıllarca mücadele ederek bu başarıyı elde ettik. Kimseye diyet borcumuz yok” dedi.

Hizmet İş Sendikasının bütün mücadelelerden daha güçlü şekilde çıktığını belirten Arslan, şöyle konuştu: “Tarihi mücadelemizin her aşamasında yaşadığımız her zorluğu, her sıkıntıyı aşıp bu süreçlerden daha da büyüyerek çıktık. Arkamızda siyasi güç, sermaye gücü, uluslararası destek yok. Milletin iradesi, emekçilerin desteği ve katkılarıyla bu noktaya gelen bir sendikayız.”

Arslan, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta demokratik duruştan, 1989 ve 2019 yerel seçimlerinde sendika değiştirme baskılarından dolayı zorluklarla karşılaştıklarını ancak bütün bu süreçlerden güçlenerek çıktıklarını kaydetti.

“1 MAYIS’I FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDE KUTLAYACAĞIZ”

Arslan, bu yıl 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlama kararı aldıklarının hatırlatarak, “1 Mayıs’ı Kocaeli’de ve 81 ilde güçlü bir şekilde kutlayacağız. İşyerlerinden atılmalar, sendika değiştirmeler, vergi konusu dahil 1 Mayıs’ta güçlü ve yoğun bir katılımla meydanlardan mesajlarımızı vereceğiz. Bu yılki 1 Mayısımız Filistinli işçilerle dayanışma 1 Mayıs’ıdır. Filistin davasını da birlikte haykıracağız ve taleplerimizi yüksek sesle bütün kamuoyuna duyuracağız” diye konuştu.

“SENDİKAL MÜCADELEMİZİ DAVA ADAMI GİBİ YÜRÜTTÜK”

Başkanlar Kurulunda konuşan Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, 1979 yılında yola çıktıklarında sendikacılığa dava anlayışıyla sahip çıktıklarını kaydederek, “Dava adamı gibi sendikal mücadelemizi yürüttük. 1980 askeri darbesinde kapımıza mühür vuruldu. 80’ darbesi döneminde Hak İş ve Hizmet İş olarak önümüzü kesmeye çalıştılar. Biz kendi ilkelerimiz, doğrularımız neyse, çalışma hayatı neyi gerektiriyorsa o yolda adımlar attık, o yolda da politikalar geliştirdik. Önümüze çıkarılan zorluklara asla boyun eğmedik. Hizmet İş Sendikası itibar olarak her zaman en büyük sendikadır” dedi.

“ÜYELERİMİZİN ÇOĞUNLUĞU SENDİKAYI BİZİMLE TANIDI”

Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, “Zirvede kalabilmek için örgütlenme çalışmalarımızı aralıksız devam ettirerek iş kolumuzda, bize üye olmayan kim varsa üye yapmamız gerekiyor. Üyelerimizin çoğunluğu sendikayı bizimle tanıdı. Hiç kimsenin üyesini almadığımız için bu üyelerimiz bizden başka da farklı bir sendikayı tanımıyorlar. Üyelerimize sahip ve yetkili olduğumuz işyerlerimize sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN SENDİKAL MÜCADELEMİZ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, 31 Mart Yerel Seçimlerinin tüm boyutlarıyla analiz edilmesi gereken bir durum olduğunu belirterek, “Temsil ettiğimiz üyelerimizin ve sendikamızın geleceği noktasında değerlendirme yapmalıyız. Belediyelerde doğabilecek sorunları doğru anlamalı, üyelerimiz henüz sendikal baskıya maruz kalmadan veya başka sendikaların müdahaleleri karşısında istifa etmeden sendikal mücadelemizi en etkin şekilde sürdürmeliyiz” diye konuştu.

“GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ”

Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gerektiği zamanları yaşadıklarını ifade ederek, “31 Mart Yerel Seçimleri sonrası oluşan tablo üzerine sendikal mücadelemizi daha da güçlendirerek, dayanışma içinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek gereken adımları atacağız” dedi.

“TEMSİLCİLER TOPLANTILARIMIZ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, temsilciler toplantısı ve Başkanlar Kurulunun verimli geçtiğini belirterek, “Temsilci toplantıları önemli, temsilcilerimiz de çok değerli. Temsilciler toplantıları yapmak önemli ama iş yeri ziyaretleri çok daha önemli. Çok güçlü bir yapıya sahibiz. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası sahada olarak, her zaman olduğu gibi üyelerimize ve yetkili olduğumuz işyerlerimize sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şube ve il başkanları değerlendirmelerde bulundu.