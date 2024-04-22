23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, başkanlık makamını temsili olarak İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu öğrencisi Sevde Doğan’a devretti.

Başkanlık makamına gelen temsili öğrenciye, Okul Müdürü Özgür Şirin ve öğretmenler eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak başkan olan Sevde Doğan'ın ilk talimatı ilçede bulunan tüm okullara voleybol ve futbol sahası ile okulların etrafında bulunan kaldırımların düzenlenmesi, parklarda bulunan ve bozuk olan oyun gruplarının bakım ve onarımlarının yapılması talimatını verdi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, Sevde Doğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve talimatlarını yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkan Arslan, 23 Nisan'ın anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı ve Sevde Doğan'a çeşitli hediyeler takdim etti.