Yozgat 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerine yönelik "Yozgat'tan Aziz Sancar Çıkabilir", "Moleküllerin Dünyasına Yolculuk", "Bir Fikrim Var, Ben de Proje Yapabilirim" konulu söyleşi programı düzenlendi.

Programda Bozok Üniversitesi Öğretim Üyüsi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak, Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol, Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer, Dr. Öğr. Üyesi Dadaş Mutallim ve Öğr. Gör. Didem Kösedağ eğitim verdi.

Söyleşiye katılan İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrencilerin zihninde oluşturdukları yeni ufuklar için ve bilim farkındalığına teşvik ettikleri için, Bozok Üniversitesi öğretim üyelerine, teşekkür etti.