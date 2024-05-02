Sınıfımda Uğur Böceği Var Projesi Merkez Yozgat Anaokulunda uygulanmaya başlandı. Proje okulundan Esra Selçuk Karaalp tarafından yürütülecek.

Projenin Türkiye, Hırvatistan, Romanya, Litvanya, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'dan 20 öğretmen ve öğrencilerle uygulanacağını belirten Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Öğrenciler bu projede; uğur böceği pupasını, yaşam döngüsünü, yaşam alanlarını ve fiziksel özelliklerini öğrenecek” dedi.

Altınkaynak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uğur böceğinin kendini koruması ve savunması, uğur böceği yumurtaları ve uğur böceğinin yumurta bırakması gibi konularda drama çalışmaları yapacaklar. Yaprak biti yiyerek beslenen uğur böceklerini, yumurtalarını, yavru uğur böceklerini ve ağaçlara zarar veren böcekleri tanıyacaklar. Uğur böcekleri ağaçları nasıl kurtarıyor? sorusuna fen ve doğa etkinlikleriyle cevap bulmaya çalışacaklar. Uğur böceği modeli oluşturarak uğur böceğindeki ve kendi vücutlarındaki simetriyi keşfedip simetri kavramını öğrenecekler. Uğur Böcekleri aktiviteleri ile öğrencilerimizde; modelleme, karşılaştırma, tahminde bulunma, sıralama, ilişki kurma ve simetri ile ilgili sezgisel anlayış kavramları kazandırılacaktır. Projede emeği geçen okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz.”