Diva Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısı Genel Başkan Osman Taşçı başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin tek tek ele alındığı toplantıda, Ankara’da şube yeter sayısına ulaşması nedeniyle Ankara şube Kongresi resmi prosedürlerine Genel merkez yönetim kurulu start verdi.

Toplantıda bir açıklama yapan Diva Sen Başkanı Osman Taşçı Genel, “Gazze de Filistin de yaşanan insanlık dışı durumlara karşı gerek maddi gerek manevi olarak destek olunması yönünde kararlarımız yinelenerek gündeme alındı. Kudüs’te şehit olan İmam-Hatip arkadaşımızın ailesine destek verilmesi, taziye dileklerinin iletilmesi hususunda girişimde bulunuldu. İl başkanlarımızdan gelen talepler siyasiler ve Başkanlığımız nezdinde ilgili yerlere ulaştırıldı. Genel merkez yönetim kurulumuzun başkanlığımızdaki üst düzey ziyaretleri gerçekleştirildi. Yaklaşan mayıs sayımları ile ilgili teşkilatımıza online bilgilendirme yapıldı. Sonuçların hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz” ifadelerine yer verildi.