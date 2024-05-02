Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitim yatırımları kapmasında inşa etmeyi sürdürülen projelerin yükseldiğini söyledi.

Vali Özkan, “Tüm çabamız daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmektir” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Şefaatli ilçemizde yapımı devam eden 8 Derslikli Anaokulu inşaatı hızla devam ediyor. Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.