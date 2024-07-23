Bu yılın üniversite tercih dönemiyle birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en yüksek maaş alan lisans programları açıklandı. Pilotaj, ortalama kazanç bakımından listenin zirvesinde yer alıyor.

Matematik mühendisliği ikinci sırada bulunuyor ve mezunları Türkiye genelinde doktorlardan daha yüksek gelir elde ediyorlar.

Üçüncü sırada ise uçak mühendisliği geliyor. THY Teknik gibi sektörlerde çalışan bu mezunlar önemli miktarda kazanç sağlıyorlar. Otomasyonun fabrikalarda artan kullanımıyla birlikte kontrol ve otomasyon mühendisliği dördüncü sırada yer alıyor.

Gemi makineleri ve işletme mühendisliği beşinci sırayı alıyor. Mezun sayısının düşük olması nedeniyle bu alandan mezun olanlar genellikle yüksek maaşlar elde edebiliyorlar.

Havacılık ve uzay mühendisliği, zorluğuna rağmen altıncı sıradan ilk ona girmeyi başarıyor.

Havacılık elektrik ve elektroniği yedinci sırada yer alırken, uçak bakım ve onarımı sekizinci sırada bulunuyor. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği dokuzuncu sırada yer alıyor.

Listenin onuncu sırasında ise elektronik ve haberleşme mühendisliği bulunuyor.

Bonus olarak belirtmek gerekirse, tıp bölümü en çok para kazanan lisans programları arasında 25. sırada yer alıyor.