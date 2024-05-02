Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile hac vazifesini yerine getirmek üzere Yozgat’tan kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik "Hac Eğitim Semineri" düzenlendi.

29-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Bilal Şahin Cami’nde iki gün süren seminere İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcıları Mustafa Balcıoğlu, Mehmet Akif Karabulut, Hac Umre Şube Müdürü Yusuf Özel, Din Hizmetleri Uzmanı Leyla Durmaz, din görevlileri ve hacı adayları katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Müftü Ali Gülden, “Hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetinizi en güzel şekilde yapabilmeniz için, sizlere farklı konularda bilgi vereceğiz. Hac ibadetinin provasını sizlerle burada yapacağız. Hac hazırlığı maddi ve manevi olarak burada başlamakta ve bu hazırlığı iyi yapmış olarak bu yolculuğa çıkmanız çok önemli. Bu seminerlerin temel hedefi de budur. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerin faydasını inşallah hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız. Rabbimiz sağlık ve huzurlu bir Hac yapabilmeyi nasip eylesin. Bu yolculuğa çıkmadan önce manevi bir takım hazırlıklar da yapmamız gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorsak hac yolculuğuna çıkmadan önce il ve ilçe müftülüklerine veya en yakın cami görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi ile iletişime geçerek öğrenelim. Hz. Peygamber’in (s.a.s) hayatı ve ahlakı hakkında bilgi sahibi olalım. Bize hakkı geçenlerle helalleşelim ve küskün olduğumuz kişilerle barışalım ve gönül rahatlığı ile hac yolculuğuna çıkalım. Cenab-ı Hakk hayırlı ve mübarek eylesin. Allah Teala haccınızı kabul eylesin. Yolunuzu açık eylesin” dedi.

Gerçekleştirilen seminerde, Müftü Gülden tarafından “Hac Yolculuğundan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık, Hac ve Umrede Bir Arada Yaşama Bilinci”, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu tarafından “Uygulamalı Hac İbadeti, Hac ve Umre Menasiki", İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut tarafından “Hac Yolculuğunda Önemli Hususlar, Haccın Hikmeti ve Sembollerin Anlamı, Hac’da Çevre Bilinci", Din Hizmetleri Uzmanı Leyla Durmaz tarafından “Hacda kadınlara özel durumlar” ve Şube Müdürü Yusuf Özel tarafından "Mekke ve Medine’de Ziyaret Yerleri" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Yozgat’tan ilk hac kafilesi 16 Mayıs 2024 günü kutsal topraklara hareket edecek.