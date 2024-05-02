Sorgun ilçesinde, Eğitimi Destekleme Platformu ve Hafızlık Projesi Planlama Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Müftülüğü ortaklığında yeni eğitim ve öğretim yılında 5. sınıflarda başlatılacak olan "Hafızlık Projesi" kapsamda “İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Proje kapsamında hafızlık sınıfının Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulunda olması kararlaştırıldı.

Düzenlenen toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve İlçe Müftüsü İsa Yaykın katıldı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Altınkaynak, “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Müftülüğünce yeni eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda başlatılacak olan ‘Hafızlık Projesi’ kapsamda 'İş Birliği Protokolü' imzalanarak, proje kapsamında hafızlık sınıfının Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulunda olması kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında emek verenlere ve bu projeye katılım sağlayacak herkese teşekkür ederim” dedi.