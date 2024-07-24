Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler icazetlerini alacakları günü bekliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı 3. Dönem hafızlık tespit sınavına katılacak öğrenciler İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında ki komisyon ile tespit edildi.

İmran Hafızlık Kız Kur'an kursu'nda kurulan komisyon tarafından hafızlığını tamamlayan öğrenciler ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutuldu.

İmran Hafızlık Kız Kur'an Kursu, Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu ve Bilal Şahin Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri arasından belirlenen 14 öğrencimiz 2024 Yılı 3. Dönem hafızlık tespit sınavına girecek. Hafız adayı öğrencimizi tebrik eden Müftü Gülden, "Rabbim sizleri Kur'an-ı Kerim'in ruhunu taşıyanlardan kılsın. Ömrünüzü Kur'an'ı hizmet ile bereketlendirsin. Gireceğiniz sınavda başarılı olmanızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.