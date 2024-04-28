Türkiye’nin İlk Milli Parkı Çamlık’ta oluşan çöp öbeği paylaşan Yozgat Valiliği vatandaşlara uyarıda bulunarak tabiatı kirletmemek gerektiğine dikkat çekti.

Ziyaret edilen piknik alanlarını temiz kullanmak gerektiğini aktaran Valilik, temizliğin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Lütfen ziyaret ettiğimiz piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim, piknik yaparken, lütfen çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz. Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım” ifadelerine yer verildi.