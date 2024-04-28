Çorum’da yetişen üsküle soğanını Yozgat’ta vatandaşlarla buluşturan 55 yıllık esnaf Davut Uymaz, üsküle soğanının özellikle şeker ve prostat hastaları için çok yararlı olduğunu vurguladı.

Üsküle soğanının vücutta bulunan iltihapları da söktüğünü aktaran Davut Uymaz, Yozgat’ın üsküle soğanını unuttuğunu bildirdi.

İstek üzerine soğan turşusu da yaptığını dile getiren Davut Uymaz, soğan turşusunun da çok faydalı olduğunu duyurdu.

“GÖRÜNMEYEN AĞRILARIN SIZILARIN İLACI”

Mor soğan hakkında açıklamalarda bulunan Davut Uymaz, “Mor soğan Çorum bölgesinde yetişir. Üsküle ismiyle bilinir. Şeker hastalarının, prostat hastalarına çok yararlıdır. Vücutta bulunan iltihapları söker. Görünmeyen ağrıların sızıların ilacı olarak bilinir. Üsküle soğanının turşusu da çok güzel olur. Biz yapıyoruz. Sipariş alıyoruz yani istek üzerine yapıyoruz. Soğan ve patateslilerimiz Darıca’dan, sarımsağımız ise Kastamonu’ndan geliyor. Tüm sattıklarımız organik üründür” şeklinde konuştu.

“KANSERE YOL AÇIYOR”

Beyaz soğanın içinde bulunan siyahlıkların kansere yol açtığını iddia eden Davut Uymaz, “Beyaz soğanları gübre pahalı olduğu için vatandaş pancar tarlalarına ekiyor. Pancar tarlalarına ekince soğanlarda bir irileşme oluyor. 3 tanesi yaklaşık iki kiloya denk geliyor. Neden öylen oluyor derseniz, topraktaki pancarın senelerdir vermiş olduğu zehrini o soğan alıyor şişme yapıyor. O soğanı kestiğinde ağır bir koku ya da iç tabakalarından bir tarafı siyah oluyor. Aslında o kansere yol açıyor. Vatandaş soğan değil mi diyerek aldırmıyor ama tehlike saçıyor. İşte Üsküle soğanında o tehdit yok” dedi.

“ANADOLU’NUN MOR SOĞANI”

Davut Uymaz açıklamasının devamında, “Üsküle soğanına bazı bölgelerde kırmızı soğan, Anadolu’da ise mor soğan denir. Eskiden her şeye ulaşmak zordu o yüzden annelerimiz aile sayısına göre bu soğanları belik gibi yaparlar ve ucunu yemeğe doğrarlar, belikten çıkan yeşil soğanı da farklı alanlarda kullanırlardı. Eskiden yazın kış sebzesi kışın yaz sebzesi yoktu. Biz ne kadar asiliz falan desek bile aslımızı çabuk unuttuk” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT ÜSKÜLE SOĞANINI UNUTTU”

Davut Uymaz, “Üsküle soğanı unutuldu. Üsküle soğanı Yozgat’ın köylüsünün, kentlisinin, bahçesi olanlarının ürünüydü. Köyden geldik ne köylülüğümüzü biliyoruz ne de şehirliliğimizi biliyoruz. Köyden şehre giden tekrar köye gitse köylüler istemiyor. Şehirdekiler de köye gitmek istemiyor” diye konuştu.

“FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR”

Soğanın diğer faydalarından da bahseden Davut Uymaz, şu bilgileri verdi: “Mor soğanın taşıdığı esterler, kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbi güçlendirmeye yardımcı olur. Boğaz iltihabı tedavisi ve sesin güzelleştirilmesi için de etkili olan mor soğanın bir diğer faydası da sinirsel hastalıkları da tedavi edebilmesidir. Öksürük, bronşit ve boğaz ağrılarına karşı en iyi ilaçlardan biri olan mor soğan balla karıştırıldığında doğal bir iyileştirici görevi görür. Günde üç çorba kaşığı balla karıştırılmış mor soğan tüketmek hastalıklarınızın erken iyileşmesi ve hastalıklara karşı bir koruyucu görevi oluşturacaktır. Kan yapımına da yardımcı olan bu mucizevi sebze, kan basıncı yani tansiyonu düşürücü bir etkiye sahiptir. Kalp çarpıntılarını gideren mor soğan şeker hastalığına karşı da bolca tüketilmesi gereken besinlerden. Zayıf ve güçsüz tırnak yapısına sahip olan bireylerin tırnakları mor soğan sayesinde güçlenerek sağlıklı tırnaklara dönüşebilmekte. Çıban ve vücut şişmelerinde de etkisini gösteren mor soğan burun kanamalarında burnun önüne bağlanarak kanamanın durdurulduğu görülür. Kesik ve yanıklarınıza doğal bir çözüm olabilecek besinlerden biri de mor soğandır. Mor soğan, yaraların mikrop kapıp iltihap oluşmasını önler. Safra kesesi salgısını arttırarak taş oluşumlarının da önüne geçer.”