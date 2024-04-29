Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Şehit Mustafa Uğur İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik Yozgat Trafik Eğitim Parkında eğitim verildi.

Şehit Mustafa Uğur İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik ekiplerce, 29 Nisan 2024 günü karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımı ve önemi, diğer genel trafik kuralları uygulamalı olarak gösterilerek bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli materyaller ve boyama kitabı dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca; 29 Nisan 2024 günü Şehit Mustafa Uğur İlkokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik; karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları, emniyet kemeri, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımı ve önemi, diğer genel trafik kuralları, uygulamalı olarak gösterilerek bilgilendirme eğitimi verilmiş, eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli materyaller ve boyama kitabı dağıtılmıştır.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk bölgemizde eğitim gören öğrencilerimize yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz eğitim ve öğretim dönemi sonuna kadar aralıksız olarak devam edecektir” denildi.