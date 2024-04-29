Bir Televizyon kanalında ekrana gelen popüler dizi Yargı’nın 91. bölümünde, Yerköy’ün adı geçerek ilgi çekici bir detayı izleyicilerle buluşturdu.

Dizide Amir Rafet karakterini üstlenen Yerköylü oyuncu Muttalip Müjdeci, son bölümde ilçeye gönderme yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Dizinin ilgili sahnesinde, Rafet Amir (Muttalip Müjdeci) ve Yekta (Uğur Polat) karakterleri arasında geçen bir diyalogda Yerköy’den bahsedildi.

Rafet Amir karakteri, sahnenin bir noktasında tesbihini unuttuğunu belirtirken, “Çerçi İsmail’den daha yeni aldımda..” diyerek ilçemizdeki bir iş yerinden bahsetti.

Ardından da Yekta karakteri bu ifadeye “Çerçi” diyerek yanıt verdi, üzerine Rafet Amir ise “Varya Yerköy’deki” şeklinde ilçeye gönderme yaptı.

Bu diyalog, Yerköy’lüler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Birçok kişi, sosyal medya hesaplarında Muttalip Müjdeci’ye teşekkür mesajları paylaştı.