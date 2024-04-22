23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devretti.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Coşar yaptığı açıklamada, “Bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği olarak yarınlarımızın sahibi çocuklarımıza koltuğumuzu devrettik. Çocuklarımızın her günü bayram tadında geçsin diye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.