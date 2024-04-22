Yozgat Valiliği himayesinde, Kadışehri Kaymakamlığı öncülüğünde süt ürünleri üretim tesisi Kaymakam Tahir Ardal başkanlığında yapılan toplantı ile sözleşmesi imzalanarak faaliyete girdi.

Kadışehri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Süt, ayran, yoğurt ve tereyağı üretimini sağlayacak olan tesisimizin faaliyete geçmesini sağlayan saşta Sayın Valimiz olmak üzere; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Kadışehri ve Halıköy Belediye Başkanlarımıza ve dahil olan tüm kaymakamlarımıza teşekkür ediyoruz. Şirketimize, süt üreticilerimize ve tüm Kadışehrili hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.