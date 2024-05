Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri, “Erasmus Ders Verme Hareketliliği” programı kapsamında Makedonya'nın Ohri şehrinde yer alan University of Information Science and Technology "Saint Paul the Apostle" üniversitesini ziyaret etti.

Konu hakkında İletişim Fakültesi yetkililerince yapılan açıklamada, “Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Simge Aksu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İskender Karakaya, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Erasmus Ders Verme Hareketliliği programı kapsamında Makedonya'nın Ohri şehrinde yer alan University of Information Science and Technology "Saint Paul the Apostle" üniversitesini ziyaret ettiler. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri akademik ziyarette, iki öğretim üyesi, ders verme etkinliğinin yanında, üniversitenin akademik personeli ve öğrencilerine Türkiye'deki önemli bir etkinlik olan Teknofest Teknoloji Fuarı hakkında detaylı bilgiler sundu. Bu sunum, katılımcılara Teknofest'in yenilikçi projelerini ve teknoloji odaklı gelişmelerini aktarma fırsatı sağladı” denildi.