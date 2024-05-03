Akdağmadeni’nde bulunan Yeşil Akdağ Cansüt üreticileri Mehmet Kızgınel ve Ömer Kılıçkaya, Kaymakam Furkan Nezir’i makamında ziyaret etti.

Üreticiden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Nezir, üretimin yaygınlaşmasına yönelik yapılan bu tür çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Tesisin ilçe esnaflarına örnek olması gerektiğini ifade eden Nezir, “Bölgemize ve üreticilerimize örnek olacak bu çalışmayı hayata geçiren Ömer Bey ve Mehmet Bey'i kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.