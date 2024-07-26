Mimar Sinan, mesleki kariyerindeki aşamaları üç büyük eseriyle tanımlamıştır. Bu eserler, onun mimarlık serüveninin farklı dönemlerini ve gelişimini gözler önüne serer. Şehzade Camii, 1548 yılında tamamlanan ve Sinan'ın "çıraklık eseri" olarak nitelendirdiği ilk büyük sultan camii olarak bilinir. Süleymaniye Camii ise, 1557 yılında tamamlanmış ve Mimar Sinan tarafından "kalfalık eseri" olarak kabul edilmiştir. Son olarak, 1575'te ibadete açılan Selimiye Camii, Sinan'ın "ustalık eseri" olarak öne çıkmaktadır.

Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın Saruhan Sancak Beyi iken vefat eden oğlu Mehmet adına yaptırdığı bir diğer önemli eserdir. 1543-1548 yılları arasında inşa edilen bu camii, Mimar Sinan’ın mimarlık kariyerindeki önemli bir kilometre taşıdır. Şehzade Camii'nde yarım kubbe çalışmasını ilk kez deneyen Sinan, Süleymaniye Camii ile bu alandaki yetkinliğini bir adım daha ileriye taşımıştır.

Mimar Sinan'ın eserleri, yalnızca Osmanlı döneminde değil, günümüzde de dünya çapında bir üne sahiptir. Mimar Sinan Türbesi’nde İstanbul'da defnedilen bu büyük mimar, Osmanlı mimarisinin en önemli figürlerinden biri olarak anılmaktadır.