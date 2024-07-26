SGK, emeklilere yönelik yeni bir destek paketini duyurdu. Yozgatlı emeklileri de ilgilendiren bu açıklamaya göre, SGK anlaşmalı kaplıca merkezlerinde emekliler ve refakatçileri ücretsiz kaplıca hizmeti alabilecek.

EMEKLİLER İÇİN ÜCRETSİZ KAPLICA HİZMETİ ŞARTLARI

Emeklilerin bu hizmetten yararlanabilmesi için belirli koşulları taşıması gerekiyor. Ayrıca, emeklilere refakat eden kişilerin tüm giderleri de SGK tarafından karşılanacak.

Kaplıca tedavisi için gereken şartlar arasında, resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu yer alıyor. Bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı gibi bilgiler bulunmalıdır. Sağlık kurulu, en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimi içermelidir.

Kaplıca tedavisi için Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine başvurulması gerekiyor. Bakanlık izni olmayan kaplıcalarda yapılan tedavi masrafları SGK tarafından karşılanmayacak. Ayrıca, yol, gündelik ve refakatçi giderleri sağlık kurulu raporuna dayanarak ödenecek.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanmazsa, yeni bir sağlık kurulu raporu alınması gerekecek. Sağlık raporunun düzenlendiği günden itibaren 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvurulması zorunludur. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa, sağlık raporu geçerliliğini korurken, SUT eki Hasta Sevk Formu ile kaplıca tesisine sevk edilmesi gerekecek.

SGK, her yıl bu hizmetlerin üst sınırlarını güncelleyerek SGK ve kaplıca merkezleri arasında anlaşmalar yapmaktadır. SGK'nın anlaşmalı kaplıcaları ve detaylı bilgiler, kurumun internet sitesinde duyurulacak. Uygun şartları taşıyan emekliler, bu düzenleme ile ücretsiz kaplıca hizmetlerinden yararlanabilecekler.