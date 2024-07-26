Fırat Türkmen, hem televizyonda hem de sosyal medyada rekor kıran videolarıyla dikkat çeken ve sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan bir isimdir. Yanında yakın bir dostu ile ilahi söyleyen Fırat Türkmen’in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi merak edilen soruların yanıtları haberimizin detaylarında.

YouTube, Smule ve diğer birçok sosyal medya hesapları üzerinden seslendirdiği ilahilerle büyük beğeni kazanan Fırat Türkmen, uzun bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programında yer almaktadır. Daha önce kutsal topraklarda söyledikleri ilahilerle gönülleri mest eden ve kısa süre içerisinde sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu, annelerimizin ve anneannelerimizin en sevdiği ikili haline gelmiştir.

Hem sesleriyle hem de duruşlarıyla büyük beğeni toplayan Fırat Türkmen, baba tarafından aslen Erzurum Yakutiye’lidir. 4 Şubat 1998 doğumlu olan Fırat Türkmen, 26 yaşındadır ve "Canlar Cananı Muhammed" ilahisi ile tanınmıştır.