Tarık Akan gerçek adıyla Tarık Tahsin Üregül, 13 Aralık 1949 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Akan, ilkokul eğitimine Erzurum’da başladı. Babasının tayinleri nedeniyle Kayseri’de tamamladığı ilkokulun ardından, Bakırköy’de ortaokul ve liseyi bitirdi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra, Gazetecilik Yüksekokulu’nu kazanarak mezun oldu. Sinema kariyerine başlamadan önce Bakırköy’de plajlarda cankurtaranlık yapmış ve sokaklarda işportacılık yapmıştır.

KARİYER BAŞLANGICI VE SİNEMA YOLCULUĞU

Tarık Akan, 1970 yılında Ses Dergisi’nin düzenlediği Sinema Artist Yarışması’nda birinci oldu. 1971 yılında, Filiz Akın ve Ekrem Bora ile başrolünü paylaştığı ‘Emine’ filmiyle sinemaya adım attı. Askerlik görevini 1979 yılında yedek subay olarak Denizli’de yerine getirdi. Sinemada inişli çıkışlı yıllarda ticaret hayatına da atıldı ve 1980 yılında 12 Eylül Darbesi sırasında 12 yıl hapis cezasıyla yargılandı, iki buçuk ay hapis yattı.

SİNEMA BAŞARILARI VE ÖNE ÇIKAN FİLMLER

Tarık Akan, 1970-1976 yılları arasında birçok başarılı filmde rol aldı. 1971’de ‘Solan Bir Yaprak Gibi’ ile Yeşilçam’a giriş yaptı. 1973 yılında, Mehmet Dinler’in yönettiği ‘Suçlu’ adlı film ile Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandı. Aynı yıl Halit Akçatepe ile birlikte ‘Canım Kardeşim’ filminde rol aldı. 1975 yılında, ‘Mavi Boncuk’ ve ‘Hababam Sınıfı’ filmlerinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

1977-1989 yılları arasında daha ciddi ve siyasi içerikli filmlerde yer aldı. ‘Sürü’ (1978), ‘Adak’ (1979) ve ‘Demiryol’ (1986) gibi filmlerle sinema tarihine önemli katkılarda bulundu. 1982’de ‘Yol’ filmiyle Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanarak Türkiye’ye büyük bir başarı kazandırdı.

Tarık Akan, 2002 yılında ‘Anne Kafamda Bit Var’ adlı kitabını yayımladı. Kitapta, 12 Eylül Darbesi sonrasında yaşadıklarını detaylı bir şekilde kaleme aldı. 1995 yılında Aziz Nesin’den Nesin Vakfı başkanlığını devraldı ve 1991 yılında Bakırköy’de Taş Mektep ilkokulunu ortak oldu.

Tarık Akan, akciğer kanseri tedavisi gördükten sonra 16 Eylül 2016 tarihinde vefat etti. Cenaze namazı 18 Eylül 2016’da Teşvikiye Camii’nde kılındı ve Bakırköy’deki Zuhuratbaba Mezarlığı’na defnedildi. Başbakan Binali Yıldırım ve ünlü isimlerden gelen taziye mesajları, Akan’ın sinema camiasındaki yerini ve etkisini vurguladı. Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Ediz Hun, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit ve Hale Soygazi gibi isimler, Tarık Akan’ı anarak onun sinemaya ve sanata katkılarını takdirle anmışlardır.

NEDEN "FERİT"?

Tarık Akan, Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı filmlerde "Ferit" ismiyle tanındı. Bu, Eğilmez’in sevdiği oğlu Ferit’i anma ve unutulmamasını sağlama isteğinden kaynaklanmıştır.