Yozgat’ın En Hızlısı Belli Oldu

Sarıkaya Gençlik Spor Müdürlüğü sporcusu Muhammed Emin Akar, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye'nin en hızlısı" yarışmasında il birincisi oldu.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Akar, "Türkiye'nin en hızlısı" yarışmasında il birincisi olarak 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan bölge yarışına katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye Atletizm Federasyonunun düzenlemiş olduğu ‘Türkiye'nin en hızlısı’ yarışmasına katılan Sarıkaya Gençlik Spor Müdürlüğü sporcusu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz Muhammed Emin Akar, il birincisi olarak 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan bölge yarışına katılmaya hak kazanmıştır. Antrenörü Emrah Çoban'ı, sporcu öğrencimizi, emek verenleri ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.