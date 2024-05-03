Genç yazar Yozgat'a geldi: Türkiye'de 8'incisi olan noktada etkinliğe katıldı! Genç yazar Yozgat'a geldi: Türkiye'de 8'incisi olan noktada etkinliğe katıldı!

Sarıkaya Gençlik Spor Müdürlüğü sporcusu Muhammed Emin Akar, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye'nin en hızlısı" yarışmasında il birincisi oldu.

Yozgat’ın En Hızlısı Belli Oldu1

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Akar, "Türkiye'nin en hızlısı" yarışmasında il birincisi olarak 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan bölge yarışına katılmaya hak kazandı.

Yozgat’ın En Hızlısı Belli Oldu

Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye Atletizm Federasyonunun düzenlemiş olduğu ‘Türkiye'nin en hızlısı’ yarışmasına katılan Sarıkaya Gençlik Spor Müdürlüğü sporcusu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencimiz Muhammed Emin Akar, il birincisi olarak 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak olan bölge yarışına katılmaya hak kazanmıştır. Antrenörü Emrah Çoban'ı, sporcu öğrencimizi, emek verenleri ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi