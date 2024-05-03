Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat Belediyesince larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Yozgat Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması ve rahat bir yaz dönemi için sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar hassasiyetle sürdürülüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde park ve bahçeler başta olmak üzere mahalleler, kanallar, rögarlar ve mazgallar gibi larvaların yuvalanabileceği alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

“MÜCADELEMİZ SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz yaz mevsimine girdiğimizden dolayı halkımızın sağlığı ve rahatı için park ve bahçelerimiz başta olmak üzere rögarlarda, su birikintilerinde ve tüm mahallelerimizde larvasit çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Halkımızın sağlığı ve rahat bir yaz geçirmesi için yaz sezonu boyunca da bütün ilaçlama çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.