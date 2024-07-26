Abdullah Emre Güner, 1988 yılında İstanbul’da doğmuş olup, aslen Trabzon'un Of ilçesindendir. Eğitim hayatına Kabataş Erkek Lisesi'nde başlayan Güner, tıp alanındaki eğitimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Şu anda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde doktoraya devam etmektedir.

Sağlık kariyerine Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nde mecburi hizmet olarak başlamış, ardından Ataşehir Toplum Sağlığı Merkezi'nde sorumlu hekim olarak görev yapmıştır. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak hizmet etmiş, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı'nda görev almıştır. Daha sonra İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmış ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

4 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Halk Sağlığı Müdürü olarak atanmış, 2018 yılında yapılan değişiklikle İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün İl Sağlık Müdürlüğü ile birleşmesi sonucu İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak atanmıştır.