Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Atıksız Mutfak Atölyesi" düzenlenecek.

Bugün 11.00 – 13.00 saatleri arasında Yozgat Meslek Yüksekokulundan düzenlenecek Atıksız Mutfak Atölyesi, atıksız mutfağa dikkat çekmek için yapılacak.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürütülen "Sport for Healthy Life (Sport4HealthyLife) başlıklı proje kapsamında SORGED ve Yozgat Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenecek Atıksız Mutfak Atölyesine, İtalya ve Ürdün'den Sorgun'da gönüllülük faaliyetlerinde bulunan gönüllüler katılacak.

Konu ile ilgili SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürütülen ‘Sport for Healthy Life’ (Sport4HealthyLife) başlıklı projemiz kapsamında İtalya ve Ürdün'den Sorgun'da gönüllülük faaliyetlerinde bulunan gönüllüler ile birlikte Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ve Yozgat Meslek Yüksekokulu işbirliğinde Atıksız Mutfağa dikkat çekmek için ‘Atıksız Mutfak Atölyesi’ düzenlenecektir” dedi.