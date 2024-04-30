Ticaret Bakanlığı, simit fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir rol üstlenmek üzere yetkilendirildi. Artık, ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi, simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınması zorunlu hale getirildi. Bu kararın yürürlüğe girmesi için hazırlanan tarifenin Bakanlık tarafından olumsuz değerlendirilmesi durumunda, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte tekrar Bakanlık onayı alınarak yürürlüğe girecek.

Simit fiyatlarını düzenleyen bu karar, "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adı altında Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelik değişikliği, 15/12/2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin ikinci fıkrasını değiştirdi.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle birlikte, tarifelerin belirlenmesinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak ve bu komite en geç on beş gün içinde görüşünü bildirecek. Ancak simit fiyatlarına ilişkin tarifenin belirlenmesi sürecinde, yönetim kurulu Ticaret İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan bir heyetin değerlendirmesini alacak. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra tarife meclisin onayına sunulacak.

Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi halinde, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte tekrar Bakanlık görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulacak. Bu süreçte heyetin tekrar toplanmasına gerek olmayacak.