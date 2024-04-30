Yozgat-Ankara YHT hattının inşaatı tamamlandı ve 483 yolcu kapasiteli tren setleriyle işletilecek olan ekspres seferler, İstanbul ile Yozgat arasında 4 Mayıs Cumartesi günü başlıyor.

Türkiye'deki demiryolu yatırımları ve gelişmeleri, Yozgat'a da yeni ulaşım imkanları getirdi. Yozgatlıların güvenli, ekonomik, çevreci ve konforlu seyahatini sağlamak amacıyla demiryolu yatırımlarına hız kesmeden devam ediliyor.

Yüksek Hızlı Trenler sayesinde Yozgat, Sivas ve Ankara'dan seyahat eden yolcular artık aktarmasız olarak hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca, YHT'ler artık Yozgat-İstanbul hattında da sefer düzenleyerek bu bölgeye hizmet vermeye başlayacaklar.

483 yolcu kapasiteli tren setleriyle işletilecek olan ekspres trenler, İstanbul'dan sabah 08.40'ta hareket edecek, Sivas'a 15.58'de varacak; Sivas'tan ise öğleden sonra 13.00'te kalkacak ve İstanbul'a akşam 20.08'de varacak. Aynı şekilde, İstanbul'dan sabah 08.40'ta kalkacak olan yüksek hızlı tren, Yozgat'a 14.49'da ulaşacak.

İLK SEFERLE YOZGAT’TA OLACAK

İstanbul-Yozgat hızlı treninin ilk seferiyle hafta sonu Yozgat'a gelenler, yeni ulaşım imkanlarından faydalanacaklar.