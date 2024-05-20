Bölge Müdürü Ertürk, 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1871’de Defter-i Hakani Nazırlığı ismiyle ve bugün de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet verdiğini söyledi.

Ertürk yaptığı açıklamada, “İki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı olan Genel Müdürlüğümüz, 23 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğü ile Ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi ile 30 milyon vatandaşımıza hizmet sunan ve bugün 177’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan köklü bir kurumdur. Gönülden inanıyoruz ki, bir kurumun köklü geçmişi, onun bugünkü başarılarının ve gelecekteki vizyonunun temel taşıdır. Gururla kutladığımız 177’nci Yıl Dönümünde, köklerimize olan derin bağlılığımızı ve geleceğe olan kararlılığımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz. Bugün, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için bir vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek, sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider Kurum olma vizyonumuzla tam 177 yıldır vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bilgi teknolojilerini en iyi kullanan kurum ödülüne sahip Genel Müdürlüğümüz, Kuruluşundan bu güne fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız sayesinde önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bu Projelerimizden bazıları; Türkiye Tapu, Webtapu, Tapu Takas, E-Haciz, E-Terkin, Parsel Sorgulama, Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemi, Tapu Başvuru Sorgulama, Sanal Müze, 3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi, Değer Bilgi Bankası ve Toplu Değerleme Sistemi, Tek Sistem Tek Koordinat, Tusaga-Aktif (CORS) Projesi, Harita Bilgi Bankası Sistemi, Tarbis Projeleri ve Kalite Yönetim Sistemi ile TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi alarak kamu kurumları içerisinde tüm birimleri ile kalite yönetim sistemine geçen “İlk Yaygın Kamu Kurumu olma unvanıyla vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için altyapısını geliştirmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yozgat Bölge Müdürlüğüne bağlı 28 Tapu Müdürlüğü 2023 yılında 436 bin 544 yevmiyeli işlem gerçekleştirildiğini belirten Ertürk, “Kadastro Çalışmalarımızla da bir çok Kamu Kurumu ve Kuruluşlarına altlık oluşturulmuştur. Kurumumuzun 177’nci Yıl Dönümünü kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Çalışanlarımızın özverisi, desteği, vatandaşlarımızın bize duyduğu inanç, bizlere her zaman ilham vermiştir. Birlikte, daha nice yıllara, daha büyük başarılara ve daha anlamlı hizmetlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. 177 yıllık bu gurur dolu yolculuğumuzda bizimle olan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz. Nice 177 yıllara” diye konuştu.