Yozgat Şehir Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin, öğretmen ile öğrencileri, hastane idari ekibi ve personel katıldı.

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi korosunun mini bir konser verdiği etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan “Hemşirelik ve ebelik mesleği sağlık sisteminin kalbini oluşturmaktadır. Hemşireler ve ebeler büyük bir gayret ve özveriyle vatandaşlarımıza en iyi sağlık bakım hizmetini vermeye çalışmaktadır. Bizlerde yönetim olarak personellerimizin daha iyi şartlarda hizmet vermelerini istiyor, bunun için azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fedakarlık, sabır, sevgi ve gayretle görev yapan sağlık ordumuzun vazgeçilmezleri, hemşirelerimizin ve ebelerimizin haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, hemşirelerin ve ebelerin mesleki değerlerini ve topluma verdikleri önemi vurgulayarak, her gün insanlara umut olmanın ve hayatlara dokunmanın önemini dile getirdi.

Hemşirelerin ve ebeler mesleğin zorluklarına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Tinel, hemşirelerin ve ebelerin haftasını kutladı.

Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi korosuna hastane personelinin hep birlikte eşlik ettiği etkinlik ebeler ve hemşireler için kesilen pasta sonrasında tamamlandı.