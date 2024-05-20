Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, ilçede devam eden16 Derslikli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2 Adet Atölye binası inşaatını ziyaret etti.

Bahçelievler mahallesinde yapımı devam eden ve büyük bir kısmı tamamlanan 16 Derslikli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2 Adet Atölye binası inşaatını gezerek çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir yaptığı açıklamada, “16 Derslikli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2 Adet Atölye binasının ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.