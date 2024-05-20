Kayseri Şeker çiftçilerinin yoğun ilgisi altında gerçekleşen toplantıda şeker pancarı tarımı ve şeker sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Çiftçi Meclisi’nde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in geçmişten bugüne başarılarına dikkat çekti.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 27. Çiftçi Meclisi toplantısına saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

27. Çiftçi Meclisi Toplantısına, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Ziraat Odası Başkanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile meclis üyesi çiftçiler katıldı.

Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker’in bir ilk başararak nerdeyse hiç şeker satmadan pancar bedellerinin ödendiğine dikkat çekti. Başkan Dede, Kayseri Şeker’in sektörde öncü konumunu güçlenerek sürdürdüğünü kaydetti.

Daha sonra söz alan Meclis Üyeleri sektöre ilişkin çeşitli konu başlıkları üzerinde görüş, önerileri ve isteklerini sıraladı.

27. Meclis Toplantısında çiftçilerin yoğun sevgi gösterisiyle kürsüye gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, bu yıl düzenlenen çiftçi meclisinin her zamankinden daha farklı bir toplantı olduğunu vurgulayan Başkan Akay 18 Mayıs, Kayseri Şeker için tarihi bir gün, bugün borsaya açılmamızın birinci yıl dönümü” dedi.

Başkan Hüseyin Akay, 2024 yılı avans takviminin belirlendiğini ve pancar taban fiyatlarının Türk Şeker’den sonra açıklanacağını değindi.

Çiftçiliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu söyleyen Ak Parti Başkan Vekili Elitaş kendisini Kayseri Şeker ailesinin bir parçası olarak gördüğünü dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “Ben 2002 yılında başladım Kayseri Şeker'deki problemlere. O zamandan beri benimle beraber yapılan işlerle mücadele eden arkadaşları görüyorum. Burada kardeşlerimiz dostlarımız var, Hamdolsun bugün kar edebilen bir kuruluş haline geldi. Sözleşmeli tarımın en güzel yapıldığı örnek, Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin ve pancar çiftçisinin yaptığıdır dedi ve çiftçi meclisinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.