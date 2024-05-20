Konu ile ilgili basın açıklamasında bulunan İl Başkanı Süleyman Adıgözel, “İktidar ‘hata’ yapmıyor, her şeyi çökertiyor! ‘Hata’, bilmeyerek ya da istemeyerek yapılan yanlışlık ve yanılmadır” dedi.

“HUKUK VE KANUN DIŞIDIR”

Adıgözel açıklamasında, “Esnafı çileden çıkaran faiz artışı geriye dönük tüm borçlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri üzerinden esnafa verdiği kredilerin faiz oranları yükseltildi. Buna göre 10 Ekim 2022 ile 9 Temmuz 2023 arasında çekilen kredilerin faiz oranı yüzde 7,5’tan yüzde 17’ye çıkarıldı. Böylelikle eski çekilen kredilerde yüzde 120’ye kadar faiz oranı artırıldı. Buna göre 10 Ekim 2022 ile 9 Temmuz 2023 arasında çekilen kredilerin faiz oranı yüzde 7,5'tan yüzde 17'ye çıkarıldı. Bu uygulama kanun ve hukuk dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir uygulama geriye doğru işletiliyor. Bu görülmemiş bir durumdur, hukuk ve kanun dışıdır” diye konuştu.

“BORCUNU ÖDEYEMEYEN ESNAFIMIZ CİNNET GEÇİRECEK”

Esnaf bu yükü kaldıramayacağının altını çizen Adıgözel, “Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak, esnaf bu yükü kaldıramaz. Çok mağduriyetler yaşanacak, borcunu ödeyemeyen esnafımız cinnet geçirecek. ‘Şartlar değişti’ denilemez. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, TBMM’de On İkinci Kalkınma Planı görüşmelerinde yaptığı açıklamada, 2022'de 325 milyar lira olan faiz harcamalarının 2026'da 2 trilyon 321 milyar liraya ulaşacağını belirtmiştir. Orta Vadeli Plana göre bütçe açığının 2024 yılında 2 trilyon 652 milyar lirayla yüzde 24 oranına yükseleceğini hatırlatan Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, ‘Bu yeniden borçlanma demektir, yatırımcı yatırım yerine mevzuat faizine yönelecek, faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltecektir’ uyarısını dikkate almayan iktidar, esnafa verdiği kredilerin faiz oranlarını yükseltti. Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki 3 senede 5 trilyon lira 431 milyar lirayı faize ödeyeceğiz. Bu meblağ yatırıma teknolojiye aktarılsa neler yapılabilirdi. Faizlerin arttırılması yerli ve yabancı yatırımcıya yatırım yerine mevduat faizine yöneltmiştir. Yükselen kredi maliyetleri de nihai ürüne yansıtılıp vatandaşa ödettiriliyor. Vergi gelirleri vatandaşa hizmet yerine faize gidiyor” şeklinde konuştu.

“FAİZDEN KURTULMAK HÜKÜMETİN ÖNCELİĞİ OLMALIDIR”

Adıgözel açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Yaşanabilir bir Türkiye için, milletimizin refahı için, faiz belasından kurtulmak için denk bütçe yapılmalıdır. Merkezi ve yerel yönetim bütçelerinde denk bütçenin yapılarak yeni borçlanmalara son verilmeli. Yeni borçlanma yapılmayarak kamunun faiz yükünün azaltılması gibi tedbirlerin acilen alınması elzemdir. 54. hükümette büyük bir başarıyla uygulanan kamu tek hesabına yeniden geçilerek faizden kurtulmak hükümetin önceliği olmalıdır.”