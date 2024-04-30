İl Özel İdaresi Meclis salonunda yapılan seçim saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Meclis salonunda düzenlenen Vali Mehmet Ali Özkan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve köy muhtarları katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serkan Çelik, 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri ve 2024 yılı için planlanan yatırımları aktardı.

Seçim öncesi bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Geçtiğimiz ay itibariyle ramazan bayramını ve demokrasimizin gereği yerel seçimlerimizi yaptık. Yeni dönemde görev alan muhtarlarımıza ve belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Görevi devreden arkadaşlarımıza da hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aramızda geçmişten bugüne göreve devam eden arkadaşlarımız ve görevi yeni devralan muhtar arkadaşlarımız var. Siz değerli muhtarlarımız köylerinizde bizlerin eli, kolu ve bizleri temsili bulunduğunuz yerde devletin gölgesi sizlersiniz. Hizmet için bir yola çıktınız insanlarımızın ve insanımızın dileğini ve taleplerini idareyle buluşturmak üzere seçildiniz. İşiniz zor ve yolunuz çetin Allah şimdiden sizlere yar ve yardımcınız olsun. İki hanımefendi muhtar olarak seçilmişler bizler için bir ayrıcalık, bizler için bir güzellik. Hanımefendilerimizin elinden tutmak ve onlara yardımcı olmak, yol göstermek hepimizin ödevi ve görevi. Köylerde muhtarlık yapmak çok zor” diye konuştu.

Seçim sonucunda, birlik encümenliğine il genel meclis üyelerinden AK Parti’den, Tahir Ersöz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den Ümit Şahbaz, muhtarlardan ise Kenan Tolu, Habib Afşar seçildi.