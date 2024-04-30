Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Nisan 2024 günü Sorgun’da D.H. isimli şüpheli şahsın dükkanına operasyon yaptı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kaçak yollarla piyasaya sürüleceği tespit edilen 10 bin 130 adet tütün doldurulmuş makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi. Komutanlığımızca kaçak malzemelere el konulurken D.H. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.