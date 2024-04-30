Son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle Yozgat genelinde farklı yer ve zamanlarda yağmur duası yapılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma namazı sonrası İl Müftüsü Ali Gülden, Divanlı Mahallesinde düzenlenen yağmur duası programına katılarak vatandaşlarla birlikte dua etmişti. Müftülük tarafından Merkez Topaç köyünde düzenlenen yağmur duası programı ise merkeze bağlı Topaç, Kale ve Musabeyli Boğazı köylerinin ortaklığında yapıldı. Gerçekleştirilen dua programına köy halkları yoğun katılım sağladı.

Topaç köyü arazisinde sahrada yapılan yağmur duası öncesi konuşan İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, “Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiska) denir. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır" dedi.

Yağmur duası, din görevlilerinin tilavet etiği Kur'an-ı Kerim ve tevbe istiğfar sonrası Müftü Yardımcısı Balcıoğlu tarafından gerçekleştirildi.