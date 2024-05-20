Gerçekleştirilen operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı.

Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bölgemizde adli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında;

Hakkında ‘Bina İçerisinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘4 yıl 2 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. isimli şahıs Yozgat merkez ilçesinde,

Hakkında ‘Trafiği Tehlikeye Sokma’ suçundan ‘2 ay 7 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.S. isimli şahıs Yozgat merkez ilçesinde,

Hakkında ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan ‘3 yıl 7 ay 22 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ş.Ç. isimli şahıs Sorgun ilçesinde,

Hakkında ‘Bina İçerisinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan ‘5 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. isimli şahıs Sorgun ilçesinde,

Hakkında ‘Mala Zarar Verme’ suçundan ‘4 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.M. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde,

Hakkında ‘Mala Zarar Verme’ suçundan ‘3 yıl 7 ay 35 gün’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U. isimli şahıs Akdağmadeni ilçesinde,

Hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan ‘2 yıl’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ö. isimli şahıs Yerköy ilçesinde yakalanmıştır.

Yakalanan 7 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.