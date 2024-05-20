22 Mayıs Çarşamba günü, Türkiye'ye Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Bu dalga, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Yozgat ve Sakarya'da sıcaklıkların artmasına neden olacak.

Türkiye, mayıs ayı boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar, kar, yağmur, kuvvetli rüzgâr ve poyraz ile mücadele etti. Sıcaklıkların ne zaman artacağı merak edilirken, meteorolojiden sevindirici bir haber geldi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

22 Mayıs Çarşamba günü, Afrika üzerinden gelecek olan mini sıcak hava dalgası, ülkemizde sıcaklıkları önemli ölçüde artıracak. Bu dalga ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı 26 dereceye, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Yozgat ve Sakarya'da ise 30 derece ve üzerine çıkacak.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların bu sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını öneriyor. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar ve çocuklar için dışarıda geçirilen sürelerin sınırlı tutulması tavsiye ediliyor.

Bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaz mevsiminin etkilerinin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.