22 Mayıs Çarşamba günü, Türkiye'ye Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Bu dalga, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Yozgat ve Sakarya'da sıcaklıkların artmasına neden olacak.

Yeni Yozgat

Türkiye, mayıs ayı boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar, kar, yağmur, kuvvetli rüzgâr ve poyraz ile mücadele etti. Sıcaklıkların ne zaman artacağı merak edilirken, meteorolojiden sevindirici bir haber geldi.

Yozgat'ta alarm veriyor… 2023'te rekor düşüş! Yozgat'ta alarm veriyor… 2023'te rekor düşüş!

Sarraflar Caddesi Efek

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

22 Mayıs Çarşamba günü, Afrika üzerinden gelecek olan mini sıcak hava dalgası, ülkemizde sıcaklıkları önemli ölçüde artıracak. Bu dalga ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı 26 dereceye, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Yozgat ve Sakarya'da ise 30 derece ve üzerine çıkacak.

Yeni Yozgat Foto

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların bu sıcak hava dalgasına karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını öneriyor. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar ve çocuklar için dışarıda geçirilen sürelerin sınırlı tutulması tavsiye ediliyor.

Manşetttt Binaaa

Bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, yaz mevsiminin etkilerinin daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi