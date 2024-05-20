Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek amacıyla uyguladığı kuralları titizlikle denetlemeye devam ediyor. ,

Bu düzenlemelere uymak her sürücü için zorunlu olup, kurallara aykırı davranışlar çeşitli yaptırımlarla sonuçlanmaktadır. Özellikle, trafik ihlalleri durumunda sürücülere idari para cezaları uygulanmaktadır.

EMNİYET ŞERİDİ İHLALİNDE YÜKSEK CEZA

Türkiye'de emniyet şeridi ihlallerine yönelik cezaların artırılması, büyük şehirlerde trafik düzenini koruma çabalarının bir parçası olarak dikkat çekmektedir. Emniyet şeridinin yetkisiz kullanımı durumunda, sürücülere 6.440 TL'lik idari para cezası kesilmektedir. Bu ceza, sürücüleri caydırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Emniyet şeridi, yolların en dış kısmında yer alan ve kesintisiz düz çizgilerle belirlenen bir alan olup, normal şartlarda araç trafiğine kapalıdır. Bu şerit, sadece araçların kaza yapması veya arıza nedeniyle durması gibi özel durumlar için ayrılmıştır. Trafik akışının güvenliği açısından, sürücülerin emniyet şeridini sadece bu tür zorunlu hallerde kullanmalarına izin verilmektedir.

2024 yılı itibarıyla, acil durumlar dışında emniyet şeridinin kullanımı yasaklanmış ve bu yasağa uymayan araçlar için cezalar artırılmıştır. Geçiş hakkına sahip olmayan araçlar için emniyet şeridini ihlal etmenin cezası 6.440 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, geçiş hakkı olan araçlar emniyet şeridini kullanmaya devam edebilecektir.

İhlal tespit edilen sürücüler, cezalarını bir ay içerisinde ödedikleri takdirde, yüzde 25 indirim hakkından faydalanabileceklerdir. Bu düzenleme, sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmaya teşvik etmektedir.