Dolar ve Euro kuru haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2069 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2034 liradan, satış fiyatı ise 32.2105 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.24'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.0915 TL'den yapan euro şu anda 35.0768 TL alış ve 35.1063 TL satış fiyatına sahip.