Dünyanın önde gelen madencilik firmalarından Centerra Gold, Türkiye'deki yatırımlarını Kayseri'nin Develi ilçesine yoğunlaştırıyor. Öksüt Madeni'nin işletmecisi olarak bölgede aktif olan şirket, Türkiye'nin altın madenciliği potansiyeline büyük ilgi gösteriyor.

57,5 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KATKI

Centerra Gold Türkiye Müdürü Davit Bickford, Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervlerinin ülke ekonomisine sağladığı avantajları vurguladı. Bickford, Dünya Altın Konseyi’nin Kasım ayında yayımladığı rapora atıfta bulunarak, 2021 yılında 31 üye şirketin ev sahibi ülke ekonomilerine toplam 57,5 milyar dolarlık doğrudan mali katkı sağladığını belirtti. Bu katkının 35,4 milyar doları yerli tedarikçilere, 11,7 milyar doları çalışanlara, 10 milyar doları vergi ödemelerine ve 450 milyon doları topluluklara yapılan ödemelerden oluşuyor.

YILLIK ALTIN ÜRETİMİ 40 TONA ULAŞIYOR

Davit Bickford, Türkiye'nin madencilik potansiyelinin küresel çapta giderek daha fazla dikkat çektiğini ifade etti. Türkiye'den Romanya ve Sırbistan’a kadar uzanan Tetis mineral kuşağının, dünya genelinde keşfedilecek ilk 10 sıcak nokta arasında yer aldığını belirten Bickford, Türkiye'nin mevcut yıllık 40 ton altın üretiminin gelecekte 100 tona ulaşabileceğine inandıklarını söyledi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 20'den fazla altın madeni olduğunu hatırlatan Bickford, sektördeki büyümenin yeni keşiflerle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Son 9 ayda Türkiye'nin altın talebinin 159,3 ton ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Bickford, bu büyümenin ithalata bağımlılığı azaltarak Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğini belirtti.

DEVELİ'DE 35 TON ALTIN REZERVİ

Kayseri'nin Develi ilçesindeki Öksüt Madeni'nde 35 ton altın rezervi bulunduğunu açıklayan Bickford, bu yıl Öksüt Madeninde 5,5-6 ton arasında altın üretimi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Öksüt Madeninin Türkiye’de finansal destek sağlayan ilk madencilik projesi olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN TAŞI TOPRAĞI ALTIN: 315 MİLYAR DOLARLIK HAZİNE

Türkiye'nin altın madenciliğindeki potansiyeli, yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yatırımlar, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayarak, Türkiye'yi küresel madencilik sektöründe daha da önemli bir konuma getiriyor. Centerra Gold’un Develi'deki yatırımları, bu potansiyelin ne kadar büyük olduğunun en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.