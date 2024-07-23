E-ticaret Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Platformlara ihracata katkı karşılığı “lisans bedeli” desteği sağlanacak. Bu platformların ödeyeceği lisans bedeli altıda bire kadar gerileyebilecek.

AK Parti’nin kanun teklifiyle, iki yıl önce çıkarılan E-ticaret Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Yapılacak değişiklik ile e-ticaret platformları, ihracat ve teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarını lisans bedelinden düşebilecek. Böylece firmalar 6-7 kat daha az lisans bedeli ödeyecek.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bugün ele alınacak teklife göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra, yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla pazar yerleri üzerinden yurtdışına yapılan satışlar ve Sanayi Bakanlığı’ndan teşvik alınarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları lisans ücretlerinden düşülecek. İndirimler 2024 yılı lisans ücretleri için harcamaların 4 katı, 2025 yılı lisans ücretleri için ise harcamaların 3 katı olarak uygulanacak.

BEDEL 6-7 KAT DÜŞECEK

Düzenlemeye ilişkin yapılan hesaplamalara göre, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle, bazı e-ticaret platformlarının bu yıl için önümüzdeki yıl ödeyecekleri lisans bedelleri 6-7 kat daha düşük olacak. Bu çerçevede örneğin pazar payı, net işlem hacmi, e-ihracatı baz alındığında piyasaya hakim konumdaki e-ticaret firmasının 2025’te ödemesi gereken lisans bedeli yaklaşık 12 milyar TL olarak hesaplanırken, teklifin aynen benimsenmesi durumunda firmanın 2 milyar TL ödeyerek lisansını alabileceği ifade edildi.