Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle aziz milletin bayramını kutladı.

Tarih olarak milletin hafızalarında önemli bir yere sahip olan 19 Mayıs 1919’un “Ya istiklal ya ölüm!” düşüncesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçtiğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Atatürk’ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak gençliğe armağan ettiğini söyledi.

Mustafa kemal Atatürk’ün onurundan ve imanından başka bir şeyi olmayan bir milleti ayağa kaldırarak bağımsızlık meşalesini yaktığını söyleyen Taşkın, mağdur ve mazlum bir milletin yokluk ve yoksulluk içinde hem bağımsızlığı hem namus ve onuru için verdiği mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un milletin, istiklal ve bağımsızlığı için destan yazdığı bir dönemin adı olduğunun altını çizdi.

Taşkın, şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919 tarihiyle gelen zafer, bu topraklarda yaşayan çeşitli etnik ve kültürel yapıya mensup insanların bir bayrak altında, bir arada kardeşçe yaşayabilmesini sağlamıştır. Bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün korunmasını, huzur ve güven içinde yaşamamızı temin eden bu tarih, milletin önünü açmıştır. Sadece ülkemiz açısından değil, aynı zamanda dünya açısından çok büyük önemi olan 19 Mayıs’ın dünya siyasetine de etkileri olmuştur. 19 Mayıs ile başlayan mücadele, bağımsızlığımızı kazandırmanın yanı sıra ekonomik, kültürel ve tarihi olarak kazanımlar sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, milletimizi ve gençliği bu duygular içinde selamlarken, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.”