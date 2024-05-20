Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından din görevlileri ile hac ve umreye gidecek vatandaşlara yönelik eğitim verildi.

Sarıkaya Müftülüğü Konferans Salonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, MERS-CoV ile kist hidatik hastalıkları ile menenjit aşısı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili müftülük yetkililerince yapılan açıklamada, “Müftülüğümüz konferans salonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Din görevlilerine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, MERS-CoV ile kist hidatik hastalıkları hakkında, hac ve umre ziyaretçilerine ise menenjit aşısı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Program din görevlisi hocalarımıza broşürlerin dağıtılması ve cemaatlerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmelerinin öneminin hatırlatılmasıyla sona erdi” denildi.