TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği tarafından doğa sevgisi ve bilinci konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Çekerek Karahacılı İlkokulunda çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman liderliğinde, Bozok Genç TEMA topluluğu gönüllüleri; İrem Çelebi, Fatma Akbıyık, Burcu Kaya, Kiraz Yüksel, Hatice Elif Akitürk, Sevgi Oruç ile Karahacılı İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında öğrencilere yönelik sınıflarda bilgilendirme sunumları düzenlendi ve doğa ile uyumlu yaşamın önemi vurgulandı. Bozok Genç TEMA topluluğu gönüllüleri, çocuklara ileriye dönük hedefleri hakkında ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi. Doğa sevgisi, sıfır atık ve doğayla uyumlu yaşama konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğin açık hava bölümünde ise doğa temalı oyunlar ve etkileşimli aktiviteler düzenlendi. Öğrenciler, doğayı daha yakından tanıma ve doğa ile olan bağlarını güçlendirme fırsatı buldular. Ayrıca, Bozok Genç TEMA gönüllüleri tarafından öğrencilere özel hazırlanan hediyelerle etkinlik tamamlandı.

Etkinliğin son kısmında konuşan İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, gönüllülüğün önemine vurgu yaparak şunları belirtti: "İnsan var dokunduğu şeye değer katar. İnsan var dokunduğu şeye değer kaybettirir. Geleceğimiz için ve doğamız için yapabileceğimiz çok şey var. Hepimiz, bu ülke için ve doğa için elimizden geleni yapmalıyız."