Yozgat Valiliği, vatandaşları yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre Çankırı, Çorum, Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış olacağı bildirildi.

METEOROLOJİK UYARI

Valilik tarafından konuyla iglili yapılan açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Çankırı, Çorum, Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bugün saat 16.00’da başlayan yağışın 19.00’da bitmesi bekleniyor.