Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ekili alanlarda inceleme çalışmaları devam ediyor.

Çekerek’te buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ekili alanlarda bitki gelişim ve hastalık gözlem çalışmaları yapıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan araştırmalar sonrasında elde edilen bulgular çiftçiler ile paylaşılıyor. Tarım arazilerinde hastalık olması durumunda gerekli önlemlerin alınması için çiftçiler uyarılıyor” ifadelerine yer verildi.