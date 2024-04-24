Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, Yozgat ile İstanbul arasında 4 Mayıs’ta seferlere başlıyor.

4 Mayıs’ta başlayacak olan Yozgat – İstanbul seferi ile aradaki seyahat süresi 6 saate düşecek.

“SEFERLER 4 MAYISTA BAŞLIYOR”

Yozgat – İstanbul seferi ile ilgili Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, açıklamada bulundu.

Vali Mehmet Ali Özkan, “İstanbul – Yozgat, Yozgat – İstanbul Yüksek Hızlı Tren Ekspres seferleri 4 Mayıs tarihi itibari ile başlıyor... Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

MESAFELER KISALIYOR!

Ankara – Sivas Hızlı Demiryolu Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara – Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşerken, Ankara – Yozgat arası ise 1 saate düşmüştü.

Güzergah üzerinde bulunan 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan Ankara – Sivas Hızlı Demiryolu Hattı; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas’a ulaşıyor.

EKSPRES VE AKTARMASIZ OLARAK HAREKET EDECEK

Sivas ve Ankara’dan Yüksek Hızlı Trenler ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas – İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlanmasıyla Sivas’tan 4 Mayıs saat 13.00’da hareket edecek yüksek hızlı tren, ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul’a devam edecek.

483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenler, İstanbul’dan 08.40’ta hareket edecek, Sivas’a 15.58’de varacak, Sivas’tan 13.00’da hareket edecek ve İstanbul’a 20.08’de ulaşacak. Aynı şekilde İstanbul’dan 08.40’ta hareket edecek yüksek hızlı tren, Yozgat'a 14.49’da varacak.

İSTANBUL – YOZGAT ARASI 6 SAATE DÜŞECEK

Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas – İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik 'te duracak.

İstanbul – Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas – İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecekken; İstanbul – Yozgat gidiş ve geliş seferleri ortalama 6 saat sürecek.