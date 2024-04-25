Kurban Bayramı'na yaklaşırken Yozgat'ta kurban fiyatları belirlendi. Kırmızı et fiyatlarındaki artışın kurban fiyatlarına yansıdığı gözlemleniyor.

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar arasında kurbanlık telaşı başladı. Kurbanlık arayan vatandaşlar, fiyatların yükselmesi karşısında şaşkınlık yaşıyor.

MASRAFLAR FİYATLARA YANSIDI!

Yem fiyatlarındaki artışlar, hayvan bakımı ve veteriner masraflarındaki zamlar, kurbanlık fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Üreticiler, yaşadıkları maliyet artışlarını ve sektördeki zorlukları dile getiriyorlar.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, fiyat artışları gündemi meşgul ediyor. Bu durum, kurbanlık alacak olanları dikkatli olmaya yönlendiriyor.

ÜRETİCİLER DE DERTLİ

Yozgatlı bir üretici, ilaçlar, yemler, ahır giderleri gibi masraflardaki artışın hayvan maliyetlerine yansıdığını belirtiyor.

KURBANLIK FİYATLARI

Yozgat’ta kurbanlık fiyatları yaklaşık olarak şu şekilde olacak: İnek 100-110 bin lira arası, düve 125 bin lira, tosun 150 bin lira.

Hisse başı inek yaklaşık 20-22 bin lira, düve yaklaşık 25 bin lira, tosun yaklaşık 30 bin lira, küçükbaş yaklaşık 12-15 bin liradan satılacak.