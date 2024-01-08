Köyümün bağları hep viran olmuş

Üzümü, pekmezi şıra kalmamış

Ağaçlar kurumuş, gülleri solmuş

Bahçeyi bostanı eken kalmamış

İlkbaharda yaylamıza göçerdik

Koyununu kuzusundan seçerdik

Yoğurdunu yer, sütünü içerdik

Çobanı, çelteği, sürü kalmamış

Ören olmuş evler tütmüyor baca

Tandır hasret kalmış ekmeğe saca

Hani yardımlaşma, nerde imece

Hatır, gönül bitmiş izi kalmamış

Sabahtan giderdik malın peşinde

Köyü seyrederek köyün dışında

Helkeler kolunda çeşme başında

Yaşmaklı gelini, kızı kalmamış

Bismillah deyip de ekin biçenler

O genç delikanlı yaşlı dedeler

Harman yerinde çeç eleyen nineler

Kalburu, gozeri, çulu kalmamış

Büyükler gelince fırlar kalkardık

Onlar konuşur, biz ağzına bakardık

Girerken, çıkarken selam çakardık

Hiç kimsede sevgi, saygı kalmamış

Ağrek yerinden süt sağıp gelenler

Ak elleri al kınalı gelinler

Salgan kurup çula sergi serenler

Dereler kurumuş suyu kalmamış

Setende, sokuda bulgur yapanlar

Maniler söyleyip türkü yakanlar

Hani dam üstünde halay tutanlar

Düğünü, derneği toyu kalmamış.

Boz kalmış toprağı ekilmez olmuş

Çabanın yerini tembellik almış

Ne ekin, ne tırpan, ne orak kalmış

Dirgeni, tırmığı bilen kalmamış

Her bir şey yok olmuş gelinmiş sona

Tarihe karışmış öküzle dana

Sabanı mesesi atmış bir yana

Tarlayı tapanı süren kalmamış

Dolaştım köyümde derler yabancı

Duydukça içime oturdu sancı

Bakışlar bir başka sözleri acı

Sıktığım ellerde sıcak kalmamış

Köyde kalmış üç beş yaşlı ihtiyar

Her birinin ayrı ayrı derdi var

Hani eski köyüm o güzel diyar

Ozan Yüksel tadı tuzu kalmamış

BİRKAÇ SÖZ - Şahin Güvenç

“Geçmişi özlemeye başladığımızda yaşlanmışız demektir,” demiş bir diyen. Bunun karşıtı da doğrudur. Yaşlanmaya başladığımızda da geçmişi özlemeye başlıyoruz.

Bu böyle de… “Yaşlanmamak için geçmişi özlemem ya da geçmişi özlememek için yaşlanmam olur biter!” demek bu sorunu gidermiyor.

Ne desek, ne etsek bu böyle. Böyleydi, böyle de kalacak gibi. “Gibi” diyorum, gelecek belli olmaz. Gelecek geldikçe bir sürü şeyler oluyor. Bakarsın, zaman makinasını bulmuşlar!

Yüksel Koç da yaşlanıp geçtikçe, doğup büyüdüğümüz yerlere gelip gittikçe bir özlemdir, bu bağlamda bir şeyler demiş. Neler varmış da, şimdi kalmamış sayıp dökmüş.

Böyle seslenmeler beni çok düşündürür. ‘O kalmayanların olduğu günlerde de başka kalmayanlar var mıydı? Biri de o günlerde çıkıp o başka kalmayanları yazmış mıdır?’ diye başımı yorarım.

Öyle sanırım. Bu sürekli böyle oldu. Kocayıp yaşlananlar özlemini çektikleri şeyleri bulamayınca böyle ediliyor, bir buruk özlemle söylenip duruluyor, “Kalmamış, şimdi yok!”

Sözü çok uzatmayayım. Neler varmış da, şimdi kalmamış, Yüksel Koç’tan dinleyelim.